Berenjong tukt in pizzeria

De jonge beer was rustig langs de toiletten gelopen en via een open deur de keuken ingewandeld, geleid door zijn neus. Daar knabbelde het beertje aan pizzadeeg en suikerglazuur, waarna hij tevreden in slaap sukkelde op een van de voorraadplanken. Er ontstond pas commotie toen een van de pizzeriamedewerkers begon te schreeuwen, vertelt werknemer Sawyer Janney.

Parks & Wildlife werd gebeld en al snel stond er een medewerker binnen om het beertje te verdoven. Deze bleek zwaar ondervoed te zijn en verwond aan een van zijn pootjes. Zodra de beer weer beter is, wordt hij weer vrijgelaten in het wild.