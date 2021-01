Agent adopteert meisje (4) dat hij redt van kindermishandeling

„Ik realiseerde me dat haar verwondingen het gevolg van mishandeling waren en dat dit onderzocht moest worden. Ik nam haar mee naar het politiebureau, daar keken we een film en kregen we een band”, zo vertelt Zach aan ABC13.

Het was al de derde keer dat er een melding was binnengekomen over mishandeling van het meisje. Zach, zelf vader van twee kinderen, kon haar niet meer uit zijn hoofd zetten. „Toen ik die nacht thuiskwam, vertelde ik mijn vrouw over dit schattige meisje en ik wilde haar gewoon mee naar huis nemen.”

Toen er voor Kaila een tijdelijke opvang geregeld moest worden, meldden Zach en zijn vrouw zich. Ze besloten haar uiteindelijk te adopteren. „Het beste van 2020 is dat we een nieuw familielid hebben. Dit was mijn kerstcadeau.”