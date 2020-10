Vestia vindt aardgasvrije wijk te duur en haakt af

Heindijk is een van de vijf proefwijken in de Maasstad om huizen massaal van het gas af te krijgen. Voor particulieren lag een aanbod klaar om voor 1500 euro over te stappen naar stadsverwarming, met corporaties werd al sinds 2016 overleg gevoerd.

Alleen Woonbron doet echter mee in deze ronde die volgend jaar van start gaat, Vestia pas in 2027. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Woonbron buiten de gebiedsaanpak om tweeduizend woningen aan laat sluiten op de stadsverwarming.

„Met Vestia zal minstens 84 procent van de wijk aangesloten zijn op de stadsverwarming”, liet verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers weten aan de gemeenteraad.

Zeven jaar

De 192 woningen van Vestia gaan pas over zeven jaar over op stadsverwarming. Gevreesd wordt dat de stookkosten voor de huurders enkele tientjes per jaar hoger worden en de goedwerkende collectieve cv-ketels nu vervangen zou zonde van het geld zijn.

„Een slecht verhaal”, noemt CDA-raadslid Rene Segers het. „Dit is om er makkelijk onderuit te komen. Vestia heeft weinig geld, maar dat dit eraan zat te komen wist je twee jaar geleden ook al.”

Tijdens technische sessies die met de gemeenteraad zijn gehouden hebben de corporaties hun visie gedeeld en wilde Segers vooral weten hoe ze hun ’maatschappelijke verantwoordelijkheid namen’. „En juist dit soort complexen is makkelijk aan te pakken.”

Uit het onderzoek naar de proef in Heindijk blijkt dat Vestia is afgehaakt vanwege de kosten. Aansluiting was alleen mogelijk ’mits financieel rendabel’, stelt het onderzoeksbureau, maar de corporatie is niet in ’de financiële positie om te investeren’.

Segers is pissig over de gang van zaken. „Bij experimenten betaal je leergeld en mogen dingen mislukken. Maar het zegt wat over je relatie met de corporatie als je na twee jaar verrast wordt dat ze toch niet meedoen.”

Daarmee doelt hij op wethouder Kurvers. „Vooropgesteld, ik ben vooral boos op Vestia met alles wat ik nu weet. Maar als er nul sturing is geweest van de wethouder dan ben ik boos op hem. Heb je wel goed om de tafel gezeten met alle partijen?”