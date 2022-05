Hond verscheurt 1500 aan eurobiljetten, de Centrale Bank schiet te hulp

Het geld had Grégory klaar liggen om een auto mee te kunnen kopen. Hij was even aan het klussen in zijn garage, bij terugkomst zag hij hoe Sally het geld had versnipperd.

Kwaad was hij niet op Sally: ,,Helemaal niet”, vertelt hij tegen de Belgische website RTL info. ,,Ik nam het mezelf vooral kwalijk dat ik voorzichtiger had moeten zijn.”

Plakken

In eerste instantie besloot Grégrory het geld aan elkaar te tapen, maar dat was niet te doen. ,,Het was een echte puzzel. Ik was er een hele avond zoet mee. Sommige biljetten kon ik min of meer redden, maar anderen raakten nog verder beschadigd. Ik ging ervan uit dat ik het geld niet meer zou kunnen gebruiken.”

Hij vroeg zijn bank om advies en die stuurde hem door naar de Nationale Bank van België, want een procedure bij de lokale bank kon weken duren. Dus waagde hij de tocht van meer dan een uur van Luik naar Brussel.

Gelukkig voldeed hij aan de voorwaarden om geld terug te krijgen voor zijn verscheurde biljetten: de beschadigingen waren onvrijwillig en meer dan de helft van het biljet bestond nog. ,,Die voorwaarde is heel belangrijk omdat het briefje anders twee keer kan worden omgewisseld”, zegt een woordvoerder Geert Sciot van de Nationale Bank tegen de Belgische website RTL Info.

Tekst gaat verder onder de foto.

Zelf knutselen

Toch was er nog een grondige controle van het geld nodig die tien dagen in beslag nam, omdat Grégory zelf had geknutseld met het geld. ,,We moeten voorzichtig zijn omdat wisselen van geld een techniek is om geld wit te wassen”, aluds Sciot.

Tien dagen later was het zover: na afloop van zijn tweede rit naar Brussel mocht hij zijn geld meenemen. Al had hij zijn geld liever giraal ontvangen om een tweede autorit te vermijden.

De Nationale Bank laat weten dat ze blijven sleutelen aan het papier om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. ,,We proberen onze biljetten sterker en duurzamer te maken. Vaak denken mensen dat bankbiljetten van papier zijn, maar in werkelijkheid zijn ze van katoen.”