'Dag voor Nederlandse muziek'

In de talkshow werd gediscussieerd over het geringe aanbod van Nederlandstalige muziek op de publieke radiozenders. Buma Cultuur sprak maandagochtend in De Telegraaf van 'dramatische cijfers'.

,,Er is zoveel gepraat hierover, waarom maak je niet van een zaterdag of zondag een Nederlandstalige dag?", vroeg Tan. Bosman hapte toe en nodigde meteen Humberto uit om dan zelf langs te komen, evenals Jeroen van der Boom die ook aan de discussie deelnam.