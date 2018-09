"Ik ben nieuwsgierig naar de rijkwaliteiten van de autonoom rijdende auto"

Durft u in een auto plaats te nemen die alle handelingen voor het autorijden uit handen neemt, zodat u kunt werken of ontspannen een krant kunt lezen? Of wilt u geen passagier in eigen auto zijn moet afwachten hoe de auto op een verkeerssituatie reageert? Stem en geef uw reactie hieronder.

Verschillende autofabrikanten werken al jaren aan de zelfrijdende auto. Mercedes heeft nu al technieken op zijn modellen die gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk maken. Ook BMW en Audi werken daaraan. Porsche daarentegen ziet niets in de autonoom rijdende auto. Het is een hype, zei de topman recent.

Reageer

Waar denkt u dat het naar toe gaat met de autonoom rijdende auto? Geef uw mening hieronder.