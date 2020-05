Duitse media: ’Ondanks corona gaan we op zomervakantie naar Nederland’

Een vakantie naar Nederland behoort weer tot de mogelijkheden voor Duitsers. En daar zijn ze maar wat blij mee. Ⓒ DIJKSTRA BV

Berlijn - Na de lange lockdown denken de Duitsers weer aan vakantie in Nederland. De dichtstbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de verplichte twee weken quarantaine voor terugkeerders opgeheven. En veel West-Duitse media schrijven dezer dagen volop over de mogelijkheden in het buurland.