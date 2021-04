Einde aan entertainment met dolfijnen in Dolfinarium?

Twee jaar geleden schreef de commissie Dierentuinen een kritisch rapport over het Harderwijker dolfijnenpark. De dieren worden te veel gebruikt als ’performers’, de verblijven zijn ondermaats en de fotomomenten met de dieren die het Dolfinarium aanbiedt zijn in strijd met de educatieve rol van dierenparken, concludeerde de commissie. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maande het Dolfinarium daarop om diervriendelijker te worden. Welke aanpassingen het dierenpark precies moet doorvoeren, is niet bekend. Het Dolfinarium heeft het wegens de coronamaatregelen financieel zwaar.

In 2015 werd het in Nederland verboden om wilde dieren voor circusdoeleinden te houden. Reden daarvoor was dat het welzijn, de gezondheid en het natuurlijk gedrag van wilde zoogdieren in het circus wordt aangetast. Voor dierentuinen werd een uitzondering gemaakt, omdat de dieren daar niet zo vaak worden vervoerd en een natuurlijker leefomgeving hebben. Daar is World Animal Protection het mee oneens: „Net als andere wilde dieren lijden dolfijnen in gevangenschap. Ze hebben veel te weinig ruimte, raken verveeld, gestrest of zelfs depressief”, verklaart een woordvoerder.

Eerder voerden Canada en Frankrijk al een fokverbod in op dolfijnen in gevangenschap. Ook in België wordt een vergelijkbaar „uitdoofbeleid” gehanteerd.