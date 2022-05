Minister Harbers: ’Benschop, los het op!’

„De boodschap die we voortdurend afgeven is: los het op!”, zegt Harbers maandag in de Tweede Kamer. „En dat betekent in deze omstandigheden en de situatie op de arbeidsmarkt dat je de arbeidsvoorwaarden pijlsnel op orde moet brengen.” Hij bedoelt daarmee dat de lonen omhoog moeten, maar ook dat roosters bijvoorbeeld aantrekkelijker moeten worden. „Daarmee kun je dan mensen verleiden om bij je te komen werken.”

Op Schiphol is het al weken een chaos. Mensen staan in ellenlange rijen, soms tot buiten de luchthaven in de regen vanwege een gebrek aan (beveiligings)personeel. In de tussentijd schitterde Schiphol-baas Benschop geregeld door afwezigheid, onthulde De Telegraaf. Hij was onder meer op vakantie in Portugal en op zakenreis in Davos en Washington. „Het beeld is ontzettend zorgelijk”, vindt Harbers. Op de positie van Benschop wil hij niet ingaan: „Dat is geen vraagstuk voor het kabinet, maar voor de raad van commissarissen.” De Nederlandse Staat is wel eigenaar van zo’n 70 procent van de aandelen van de luchthaven en moet in die rol wel akkoord gaan met benoemingen.

Dat Schiphol als oplossing overweegt om vluchten te schrappen, gaat er bij de minister nog niet in. Hij noemt dat een ’lapmiddel’. „Voordat je daar bent, wil ik precies weten wat Schiphol heeft gedaan. Schiphol moet ons als overheid overtuigen dat ze iedere denkbare actie hebben losgelaten.”

Schipholbestuurder Benschop moet dinsdagavond ook tekst en uitleg geven in de Tweede Kamer. Woensdag volgt er vervolgens een debat over chaos op de luchthaven.