Kamer roept Rutte op het matje om woningcrisis

Op verzoek van een Kamermeerderheid wordt binnenkort niet alleen minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen), maar ook premier Rutte aan de tand gevoeld over het nijpende woningtekort.

PVV-leider Wilders vroeg het debat aan naar aanleiding van het oplopende tekort waarover De Telegraaf berichtte. „Nederland heeft een gigantisch woningtekort, de woningbouw zit totaal op slot. Gewone mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd dadelijk.” De oppositieleider vindt dat het hoog tijd is om het daar op het hoogste niveau over te hebben. „Het is chefsache, ik wil dus een debat met de minister, de premier en fractievoorzitters.”

Woonalarm

Het verzoek om Rutte bij het onderwerp te betrekken kreeg steun van een meerderheid. CDA-Kamerlid Ronnes noemt het ’helemaal terecht’ dat er alarm wordt geslagen door Wilders. Ook PvdA-Kamerlid Nijboer trekt aan de bel. „Er wordt veel over woningnood gesproken, maar er wordt veel te weinig aan gedaan. Dit verdient een debat met fractievoorzitters en premier.”

De jarenlange passieve houding van gemeenten, provincies en de regering duwt de woningmarkt een onheilspellend moeras in. Als de productie van woningen op de huidige manier voortgaat, duurt het nog zeker twintig jaar voor het huidige tekort wordt ingelopen.

Bouw valt stil

Die sombere toekomstvoorspelling doen economen, bouwers en maatschappelijke organisaties naar aanleiding van nieuwe cijfers van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB). Hieruit blijkt dat de groei van de bouwsector dit jaar en volgend jaar stilvalt. „Als het kabinet niet ingrijpt, dan voorzie ik dat het hard afgestraft zal worden bij de volgende verkiezingen”, reageert voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Met een tekort van bijna 300.000 woningen heeft ons land een extra stad zo groot als Rotterdam of Den Haag nodig om iedereen passend onderdak te kunnen bieden, berekent woningmarkteconoom Nic Vrieselaar van Rabobank. „Het afgelopen jaar groeide het aantal huishoudens in Nederland met 70.000. De ambitie van het kabinet om jaarlijks 75.000 huizen te bouwen, is dan niet heel ambitieus. Zo hebben we over tien jaar nog altijd een tekort van 200.000 woningen.”