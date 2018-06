Ruzie beslecht met bloempot

De vrouw werd door een 22-jarige buurman op haar hoofd geslagen met een bloempot. Toen toegesnelde agenten de man wilden aanhouden, ontstond een worsteling waarbij de verdachte een politieman een kopstoot gaf.

De man werd gearresteerd en meegenomen in een politieauto, waarvan hij een ruit vernielde. Hij zit nog vast. Het is niet duidelijk waar de ruzie tussen de twee buurtbewoners over ging.