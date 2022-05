D66 bij elkaar voor crisisberaad over ’onveiligheid’ in de partij

Enkele honderden leden druppelen zondagmiddag congrescentrum 1931 binnen. Zonnebrillen, vrolijke jurken en lichte overhemden geven een opgewekte indruk. Maar binnen in de ’dialoogsessies’ in zaaltjes met de naam ’Dexter’ is het de bedoeling vooral ervaringen op te halen van bezorgde leden in de partij. Bronnen melden dat het door het partijbestuur voorgestelde programma niet bij alle leden in goede aarde is gevallen: zo wil een groep een voorstel doen om de eerste deelsessies te schrappen en een plenaire vraag- en antwoordsessie met de partijtop starten.

Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd blijft aan het begin van de middag nog onduidelijk. De partij die doorgaans voor meer transparantie pleit en een ’nieuwe bestuurscultuur’ nastreeft, gooit zondagmiddag de luiken dicht voor journalisten. „De mensen die zorgen hebben of dingen hebben meegemaakt moeten dat wel in alle openheid met elkaar kunnen bespreken”, verdedigt Defensieminister Kajsa Ollongren dat besluit van het partijbestuur.

’Nee’, is het stellige antwoord van partijprominenten als Hans Vijlbrief, Robbert Dijkgraaf of Alexandra van Huffelen op de vraag of zij eerder wel signalen kregen van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Ook Ollongren, die de inmiddels na MeToo-beschuldigingen vertrokken partijbons Frans van Drimmelen al jaren (onder andere vanuit Den Haag) kent, heeft geen eerdere signalen over onveilige situaties ontvangen, bezweert ze.

Partijprominent Robbert Dijkgraaf zegt niet eerder signalen van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij te hebben gekregen. Ⓒ Rias Immink

Vertrouwen

D66-Kamerlid Hülya Kat geeft aan zelf ook geen eerdere signalen te hebben ontvangen en heeft zich ook niet onveilig gevoeld binnen haar partij. „Ik heb echt heel vertrouwen in Sigrid, in haar visie en hoe we daar met elkaar naartoe kunnen werken”, zegt ze. Over de veelbesproken persconferentie, waar Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt eerder over de kwestie spreken is ze niet ronduit enthousiast. „Je moet altijd kritisch naar elkaar blijven kijken en bespreken waar zaken beter kunnen.”

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zegt bij aankomst dat de perikelen binnen D66 hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. „Je wordt er niet vrolijk van”, zegt hij. „We leggen voor onszelf hoge maatstaven.” Toch wil hij eerst eens horen hoe de leden zich erover uitlaten. „Je kunt na de persconferentie en de excuses van de partijtop zeggen dat de kous af is, maar dat klinkt wat bestuurlijk. Ik wil eerst de leden horen.”

Janarthanan Sundaram, die als voorzitter van het diversiteitsnetwerk van D66 het in de strijd om het voorzitterschap bij D66 opnam tegen de huidige voorzitter Victor Everhardt en eerder kritisch was op de partijtop, is ook aanwezig. Hij laat zich vooraf nog niet over de zaken uit. „Ik wil eerst horen wat er binnen wordt besproken”, zegt hij.