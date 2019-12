Bokshandschoenen naar NAVO-feestje

De foto van Trump en Macron gisteren op de NAVO-top die geen top mag heten, spreekt boekdelen: met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Een zwaar ingekorte en zorgvuldig geregisseerde NAVO-top in Londen dreigt nog voordat deze goed en wel is begonnen te verzanden in geruzie. Presidenten Trump, Macron en Erdogan hebben hun bokshandschoenen ingepakt voor het treffen dat in het teken moest staan van de zeventigste verjaardag van het bondgenootschap.