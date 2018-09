Turken betogen in Rotterdam tegen PKK

ROTTERDAM - In Rotterdam hebben zondagmiddag zeker 3000 Turken meegelopen in een demonstratieve optocht tegen de Koerdische beweging PKK en het toenemende geweld in Turkije. Veel betogers vinden dat Nederland te veel partij kiest voor de Koerden. De tocht ging van het Wilhelminaplein naar het Handelsplein op de Kop van Zuid.