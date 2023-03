Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe duurzaam willen wonen kan uitlopen in ’een nachtmerrie’ ’Ons droomhuis energiezuinig maken, we worden er moedeloos van’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Jeffrey Molemans met zijn dochtertje voor zijn boerderij

Als het aan politici in Brussel ligt, worden oudere huizen veel sneller verduurzaamd. Mogelijk leidt het zelfs tot verplichte acties bij koop of verkoop van een onzuinig huis, zoals in Vlaanderen. Maar Nederlanders die proberen hun steentje bij te dragen, lopen nu al tegen allerlei problemen op.