Justitie na nieuwe informatie FBI: ’Terrorist Samir A. wilde aanslag plegen in Nederland’

De informatie over Samir A. komt van de FBI. De Amerikanen hebben de vroegere echtgenoot van de Nederlandse IS-bruid Ilham B. ondervraagd, de Belg Bilal el Marcochi. Deze IS-strijder was betrokken bij de religieuze politie van IS en onderhield telefonisich contact met Samir A.. Die beweerde eerder juist dat hij tegen IS was.

Geld inzamelen

Sinds zijn aanhouding in juni vorig jaar staat Samir A. terecht voor het inzamelen van geld bij familieleden om zeker veertien Nederlandse IS-vrouwen weg te krijgen uit Koerdische gevangenkampen. Samir noemde dat zijn project ’Prison Break’. Met dat geld werden mensensmokkelaars betaald waardoor inderdaad een groep IS-vrouwen kon ontsnappen uit het kamp. Justitie ziet dat als financiering van terrorisme. De verdenking van deelname aan een terroristische organisatie is daar afgelopen zomer bij gekomen.

Samir klaagt in een opgenomen gesprek met el-Marcochi over de belabberde toestand in Nederland. „De situatie is om te huilen zo beschamend voor ons. Ik moet huilen om mezelf en de broeders. Ze laten alles los, ze doen niks aan het geloof of ze gaan echt overdreven de Staat beoordelen als ongelovigen. Echt gestoord man, ik weet niet wat het is, het is echt een ziekte. Mensen die eerst super-aanhanger zijn, maar dan opeens takfir gaan doen (het tot afvalligen bestempelen van andere moslims, red.) God gaat een ander front in de plaats stellen en we moeten voor vasthoudendheid bidden, broeder.” Justitie legt dit uit als bewijs dat Samir de Islamitische Staat wel degelijk steunde en zich ergerde over het gebrek aan steun voor IS onder Nederlandse moslims.

Enkelband

Samir A. beklaagt zich in het gesprek er ook over hoe hij onder het vergrootglas van justitie ligt. „Constant bezig met jezelf te verantwoorden, constant moet je je melden, ik loop nog steeds met een enkelband. Het is leed, je bent een slaaf van hen.”

Volgens Samirs advocate Tamara Buruma is de informatie van de FBI oud en al eerder, zonder resultaat, onderzocht door de Nederlandse justitie. Ze vindt het een slechte zaak dat het OM deze verdenking er nu bijhaalt om Samir A. ’koste wat het kost’ voor terrorisme achter de tralies te krijgen.

Ze twijfelt bovendien aan de verklaringen van Bilal el-Marcochi. omdat de Amerikanen die mogelijk onder zware druk tot stand hebben losgepeuterd. Volgens haar is volstrekt onduidelijk of Samir werkelijk aan Bilal om explosieven heeft gevraagd. „Het ontbeert elke logica dat hij dat via de telefoon aan een Belg zou vragen.” Ze wijst erop dat het al lang bekend was dat Samir contact had met IS’ers in Syrië.

De VS hebben bevestigd dat de ondervraging rechtmatig is verlopen, werpt het OM tegen.

De rechtbank buigt zich in maart opnieuw over de zaak. Pas in de zomer komt er een uitspraak, is nu de verwachting.