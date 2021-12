‘Terrorist Samir A. wilde aanslag plegen’

De nieuwe informatie over Samir A. komt van de FBI. Het gaat om een ondervraging door de Amerikanen van de vroegere echtgenoot van de Nederlandse IS-bruid Ilham B., Bilal el Marcochi. Deze Belgische IS-strijder was betrokken bij de religieuze politie van IS en onderhield contact met Samir A., die eerder beweerde dat hij tegen IS was en geen contact met hen had.

Sinds zijn aanhouding in juni vorig jaar staat hij terecht voor het inzamelen van geld bij familieleden om zeker veertien IS-vrouwen weg te krijgen uit Koerdische gevangenkampen. Samir noemde dat zijn project ’Prison Break’. Met dat geld werden mensensmokkelaars betaald waardoor inderdaad een groep Nederlandse IS-vrouwen kon ontsnappen uit het kamp. Justitie ziet dat als financiering van terrorisme. De nieuwe verdenking van deelname aan een terroristische organisatie is daarbij gekomen.

Volgens advocate Tamara Buruma probeert het OM ‘koste wat het kost’ haar cliënt voor terrorisme achter de tralies te krijgen. Ze twijfelt aan de verklaingen van Bilal el-Marcochi. omdat die mogelijk onder zware druk tot stand zijn gekomen. Volgens haar is volstrekt onduidelijk of Samir werkelijk aan Bilal om explosieven heeft gevraagd. ,,Het ontbeert elke logica dat hij dat via de telefoon aan een Belg zou vragen.’’ Ze wijst erop dat het al lang bekend was dat Samir contact had met IS’ers in Syrië.