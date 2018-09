Dijsselbloem achter Samsom

“Het zou van weinig ambitie getuigen als de leider van de PvdA geen premier zou willen worden”. Zelf heeft Dijsselbloem die ambitie niet, zo zei hij desgevraagd na afloop van een informele bijeenkomst van ministers van Financiën in Luxemburg.

Hij is niet blij met de situatie. “Ik ken Rottenberg al lang en mag hem graag, aldus Dijsselbloem. Hij had echter eerder kunnen bedenken dat hij in de positie waarbij hij betrokken is bij de opstelling van de Tweede Kamer-lijst, voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Ik begrijp dan ook de keuze die hij heeft gemaakt om terug te treden, zo meent de eurogroep-voorzitter.