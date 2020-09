Honderden klachten over online aanmelden fiets in trein

,,De meeste mensen gaan een dagje fietsen en weten nog niet of, wanneer en waar ze de trein zullen pakken. Die flexibiliteit is door het online reserveren verdwenen. Veel ouderen, maar bijvoorbeeld ook gezinnen hebben daar moeite mee. Ze willen weer snel een dagkaartje voor de fiets uit de automaat op de stations kunnen kopen”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

Donderdag gaan hij en Saskia Kluit van de Fietsersbond hier met NS over praten. ,,De meeste treinen rijden halfleeg, dus plek zat voor de fiets. We krijgen signalen dat veel meer reizigers de fiets mee willen nemen, maar opzien tegen deze drempels.”

Flexibeler op pad

Volgens Kluit melden steeds meer treinreizigers dat ze flexibeler met de fiets op pad wensen. ,,Ze willen niet vooraf al moeten nadenken hoe en wat, omdat de lengte en duur van de fietstocht vaak niet vaststaat. Juist nu vakanties in eigen land populairder worden, maakt NS het lastig om de fiets mee te nemen. Dat moet worden rechtgezet.”

"We moeten drukte in de trein zien te voorkomen door reizigers te spreiden, maar ook door teveel fietsen te beperken"

NS laat weten dat dit beleid puur is gebaseerd op de coronaregels. ,,We moeten drukte in de trein zien te voorkomen door reizigers te spreiden, maar ook door teveel fietsen te beperken. Dat kan alleen met onze digitale aanmeldservice, waar ruim negen van de tien fietsers zonder problemen gebruik van maken. Niemand wil graag op een perron geweigerd te worden”, aldus een woordvoerder.

Volgens hem worden er op een zomerse dag tot wel drieduizend fietsen aangemeld voor één of meer ritten. Volgens Bos kan dat makkelijk verdubbeld worden als het makkelijker wordt om ze zonder poespas mee te nemen waar dat gewenst is. ,,Vol is dan vol. In dat geval pak je de volgende trein.”

Niet verplicht

Rover stelt vast dat online reserveren helemaal niet verplicht is. ,,Alleen het kopen van het kaartje. Waarom kan dat nou niet ook in de kaartautomaat? Wij zien geen reden om die optie niet terug te halen, zeker nu het aantal forensen door het thuiswerken voorlopig flink achterblijft”, meent Bos.

NS belooft om de behoeften van reizigers in het overleg met Rover en de Fietsersbond indien mogelijk (deels) te honoreren. ,,Mits de virusrisico’s onder controle kunnen blijven. Daar zijn de maatregelen tenslotte voor bedoeld”, aldus de zegsman.