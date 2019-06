CNV-leden stemmen in met pensioenakkoord

In totaal brachten 43.421 leden hun stem uit. Zij konden vrijdag tot middernacht aangeven of ze voor of tegen het pensioenakkoord zijn. „Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt”, zegt Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

„Ondanks dat er veel steun is voor het akkoord, ligt er tegelijkertijd een flinke opgave in de uitwerking”, stelt Van Wijngaarden. „Vakbonden hebben in deze uitwerking, samen met werkgevers en overheid, een beslissende rol. Onze leden zullen ons hier terecht kritisch in volgen.”

De goedkeuring van CNV, dat een positief stemadvies had gegeven, lag in de lijn der verwachting. Spannender wordt het bij FNV, de grootste vakbond van Nederland. Zaterdag tot 12.00 uur mogen de circa één miljoen FNV-leden hun stem uitbrengen, waarna het 105-koppige ledenparlement een knoop doorhakt. De uitslag van het onlinereferendum geldt daarbij als „zwaarwegend advies”.