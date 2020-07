’China maakt Oeigoerse vrouwen tegen hun wil onvruchtbaar’

Oeigoeren en sympathisanten demonstreerden vorig jaar nog tegen China in Amsterdam. Ⓒ foto Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - De Chinese overheid voert een bewuste campagne om het geboortecijfer van de Oeigoeren in Xinjiang laag te houden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Duitse antropoloog Adrian Zenz. ,,Ik dacht dat het dalende geboortecijfer in Xinjiang een gevolg was van de heropvoedingskampen. Maar het is ook vanwege massale sterilisatie’’, aldus Zenz.