Dé redenen om vanavond een fles wijn open te trekken

1. Belasting

De belastingteruggave is binnen! Ja, ik weet het, het is gewoon je eigen geld dat je terugkrijgt, maar het kan maar beter weer binnen zijn, toch?

2. To-do list

De kapstok in de gang hangt! Na er een paar maanden overheen gesprongen te zijn, hebben de kabouters hem vanmiddag opgehangen: hoera! Weer een vinkje op je to-do list!

3. Drukke dag

Je hebt een drukke dag achter de rug vol met afspraken en ellenlange meetings én bent héél even alleen thuis. Grijp het moment. Weekend, stilte én een goed glas wijn. Wat wil je nog meer?

4. Griepje

Het schoolseizoen is weer begonnen, dus er heerste weer een griepje én gelukkig heeft je man het weer overleefd. Nét dan!

5. Sporten

Deze week ben je maar liefst twee keer naar de sportschool geweest! De investering is er bijna uit, nog maar elf keer te gaan deze maand! Progressie, progressie!

6. Jouw naam

Op de wijnfles pronkt jouw naam. Nee, echt waar! Bestel flessen zonder vooretiket en plak het volgende kunstwerk van je zoon of dochter op de fles. Of schakel de Hema in om de fles compleet met eigen etiket van je familiekunst laten leveren. Goede reden om elke dag even te vieren dat zij de volgende Picasso worden.

7. Wat is jouw reden vanavond?

