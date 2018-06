Hoera: de witte pepernoten zijn in aantocht!

Het duurt nog even voordat de Goedheiligman ons land binnen vaart, maar de pepernoten zijn alweer volop verkrijgbaar. Alleen zijn er naast de gemengde, melk en pure chocoladepepernoten, geen zakjes te vinden gevuld met alléén witte chocolade. Hoog tijd om daar verandering in te brengen vonden Eunice en Gerrieke.

Flauwe grap

"Het begon allemaal als een flauwe grap", vertelt de 46-jarige Eunice. "Ik zag op Facebook een foto voorbij komen van Gerrieke met een bakje pepernoten. Vol enthousiasme biechtte ze op dat ze altijd de witte kruidnootjes ertussenuit vist. Héél herkenbaar, aangezien ik dat ook altijd doe."

"Er zijn namelijk geen zakjes te vinden met alleen maar witte kruidnootjes. Voordat we het wisten eindigde ons gesprek over pepernoten in een actie om ook de witte pepernoten toe te voegen aan het assortiment. We stuurden een bericht naar een pepernotenfabrikant, postten een oproep op Facebook én niet snel daarna werd ons bericht massaal gedeeld."

Als de vrouwen minimaal 200.000 likes weten te verzamelen, belooft de pepernotenfabrikant de pepernoten ook daadwerkelijk op de markt te brengen. "We hadden natuurlijk nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Het is nog steeds niet te bevatten, maar wel te gek natuurlijk dat het zo'n succes is geworden", lacht Eunice.

Pepernoten en wijn

De 200.000 is inmiddels bereikt en de pepernotenfabrikant onderzoekt inmiddels of het haalbaar is. Volgende week horen de vrouwen of ze in december kunnen rekenen op hun favoriete sinterklaassnoepgoed. "Als het lukt dan gaan we dat uiteraard vieren. Hoe? Met witte pepernoten en wijn natuurlijk", aldus Eunice.