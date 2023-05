FDF-voorman: boeren moeten zich voorbereiden op nieuwe strijd

Naar verwachting presenteert landbouwminister Piet Adema het akkoord met betrokken partijen over de toekomst van de landbouw woensdag. „We hebben al gehoord van degenen die het concept gezien hebben dat het gewoon verschrikkelijk is. Het is desastreus voor de landbouw”, stelt Van den Oever.

Volgens hem wil de regering de plannen er sowieso doorheen drukken, ook als er geen landbouwakkoord is. „Maar wij hebben al meer tegengehouden en we gaan dit ook tegenhouden. We gaan niet accepteren dat we uitgekocht worden, belast worden en de nek omgedraaid worden”, aldus de FDF-voorman.

Het is nog onzeker of de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) instemt met de plannen. Na onderhandelingen aan de zogenoemde hoofdtafel van het landbouwakkoord, zei die club vorige week de concepttekst af te wijzen. Flinke bijsturing was wat LTO betreft nodig. Bovendien raakt het geduld van de organisatie op: ze wilden eigenlijk begin deze week al uitsluitsel hebben over de tekst.

FDF geeft al langer aan dat het kabinet geen enkel perspectief biedt voor boeren. „De wil is er niet vanuit het kabinet om iets te doen voor de boeren. En er is geen geld bij Adema”, stelt Van den Oever.