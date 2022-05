’Mossad-agenten verijdelden liquidatie Amerikaanse generaal’

Premium Buitenland

Catalanen spreken schande van spionagepraktijken vanuit Madrid

De verontwaardiging en woede in Catalonië zijn groot nadat uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat zeker 65 Catalaanse politici en activisten zijn gehackt door spionagesoftware van Pegasus en Candiru. Dat gebeurde in de politiek beladen jaren tussen 2017 en 2020, zo wijst onderzoek van Citizen L...