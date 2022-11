Zuid-Koreaanse minister biedt excuses aan voor ramp Seoul

Lee, verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten, beloofde ook dat de regering alles in het werk zal stellen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook burgemeester Oh Se-hoon van Seoul heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden. Hij voelt zich naar eigen zeggen „oneindig schuldig.”

De minister kwam eerder onder vuur te liggen nadat hij onder meer had verklaard dat de inzet van meer agenten en brandweerlieden de ramp niet zou hebben voorkomen. Hij bood daar maandag zijn excuses voor aan. De oppositie eist zijn ontslag.

De nieuwe spijtbetuigingen komen nu de kritiek op de politie en overheidsinstellingen toeneemt. Zij worden ervan beschuldigd de bezoekersstromen in Itaewon, waar de doden vielen, niet onder controle te hebben gehad. Premier Han Duck-soo noemt de manier waarop de autoriteiten met grote menigten omgaan een van de oorzaken achter de ramp. In het lopende onderzoek naar het incident wordt volgens hem ook gekeken naar de respons van de politie ter plaatse.

137 agenten

Agenten reageerden „laks” op meerdere dringende telefoontjes over de grote drukte in Itaewon, zegt hoofdcommissaris Yoon Hee-keun. De politie had daar maar 137 agenten ingezet, terwijl tot wel 100.000 feestgangers werden verwacht. Volgens Zuid-Koreaanse media zette de politie tegelijkertijd 6500 agenten in om een demonstratie elders in de stad in goede banen te leiden. Daar waren 25.000 mensen op afgekomen.

Seoul beschikt over een systeem dat aan de hand van gegevens van mobiele telefoons de drukte in de stad in kaart brengt. Volgens lokale media werkte dat systeem zaterdag niet. Tienduizenden feestgangers, vooral jongeren, kwamen naar Itaewon om Halloween te vieren. In de massa werden mensen verdrukt en vielen ook mensen over elkaar heen. 29 gewonden zijn er nog slecht aan toe.