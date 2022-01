Vulkaanuitbarsting bij Tonga leidt tot schokgolf in Nederland

Door de krachtige uitbarsting werd een enorme hoeveelheid lucht in een keer verplaatst, aldus het weerbureau. „Bij zo’n schokgolf komt het plotseling tot grote schommelingen in de luchtdruk. Mensen voelen er niets van, maar de barometers over heel de wereld vertoonden vandaag flinke schommelingen.”

Hoewel een schommeling in de luchtdruk vaker voorkomt, bijvoorbeeld door een zware onweersbui, was deze situatie volgens Weer.nl uitzonderlijk. Dit omdat het een effect was van een uitbarsting 16.000 kilometer verderop. Ongeveer drie kwartier na de aankomst van de schokgolf was de luchtdruk in ons land weer normaal.