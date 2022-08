Dag 184 van de invasie LIVE | ’Nucleaire ramp Zaporizja ternauwernood voorkomen’

President Volodimir Zelenski donderdag in Kiev tijdens een ontmoeting met de Italiaanse bewindsman voor Buitenlandse zaken Luigi Di Maio. Ⓒ ANP / Zuma Press

De oorlog duurt nu iets meer dan zes maanden. De schade in het land is enorm en de hoeveelheid slachtoffers blijft stijgen door de aanhoudende gevechten. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier in ons liveblog.