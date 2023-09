Duits OM wil SS’er (98) vervolgen voor misdaden in Sachsenhausen

Volgens de Duitse justitie heeft de man, die niet bij naam genoemd wordt, „meegewerkt aan de wrede en verdorven moord op duizenden gevangenen.” De misdaden zouden gepleegd zijn in een periode tussen juli 1943 en februari 1945. In oktober vorig jaar is psychiatrisch onderzoek naar de man gedaan, waarbij is vastgesteld dat hij gezond genoeg is om voor de rechter te verschijnen.

Duitsland heeft sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011 de vervolging van voormalige kampbewakers van de SS opgevoerd. Door de hoge leeftijd van de verdachten komt het lang niet altijd tot een veroordeling of gevangenisstraf. Soms wordt de zaak afgeblazen vanwege de slechte gezondheid van de verdachte, maar het komt ook voor dat gevangenen overlijden voor ze kunnen worden vastgezet.

De oudste verdachte tot nu toe was Josef Schütz. Hij werd vorig jaar als 101-jarige veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de moord op ten minste 3500 gevangenen in Sachsenhausen. Hij ging in hoger beroep, maar stierf in april op 102-jarige leeftijd voordat die zaak tot een conclusie was gekomen.