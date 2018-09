Celstraf voor aanvaller ambassadeur VS

De Zuid-Koreaan viel ambassadeur Mark Lippert in maart aan met een mes. De diplomaat raakte daardoor onder meer gewond aan zijn gezicht en had tachtig hechtingen nodig. Kim Ki-jong verklaarde later dat de aanval was bedoeld als protest tegen de gezamenlijke oefeningen van Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen.

