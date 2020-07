Verdachte (16) aangehouden na explosie woning Haarlem

Op die betreffende maandagochtend werd er een fles met brandbare vloeistof tot ontploffing gebracht aan de achterzijde van de woning. Bij de explosie was alleen materiële schade. Er raakte niemand gewond.

Zelfde woning eerder doelwit

Dezelfde woning was al eerder doelwit. Op zondag 31 mei vond hier ook een explosie plaats en raakte een 48-jarige vrouw ernstig gewond. In het onderzoek naar dit incident werden eerder al twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast. Een mogelijke samenhang tussen de twee incidenten wordt meegenomen in het onderzoek.