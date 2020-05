Man mogelijk cel in om 280.000 kevers in huis

De welbekende mestkever. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

HRADEC KRALOVE - Een Tsjechische verzamelaar is zijn passie voor kevers duur komen te staan. Tijdens een huiszoeking hebben de autoriteiten ongeveer 280.000 dode kevers in beslag genomen, zei een woordvoerster van de politie in Hradec Kralove dinsdag.