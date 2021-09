Buurt over parkeerplaatsdode Almelo: ’Ze hadden vaak vaccinatieruzies’

Een paar dagen na de huiveringwekkende ontdekking wordt meer en meer duidelijk wat zich in Almelo moet hebben afgespeeld. Een 43-jarige man werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Volgens RTV Oost zou hij haar om het leven hebben gebracht waarna hij haar lichaam in de kofferbak van zijn auto vervoerde richting het ziekenhuis. Daar zou een poging hebben gedaan zichzelf van het leven te beroven.

Vaccinatieruzies

Vrienden van het stel zeggen tegen RTV Oost dat de twee al langere tijd met elkaar overhoop lagen. „Het slachtoffer had haar vriend verboden nog langer met gevaccineerden om te gaan, onder wie zijn eigen ouders.” In de buurt waar het stel woonde, was bekend dat de twee regelmatig coronadiscussies hadden die zo hoog opliepen dat zich slaande ruzies voordeden.

Wat precies is heeft plaatsgevonden op die noodlottige woensdag is nog niet duidelijk. Een kennis van het stel zegt tegen RTV Oost dat het politieonderzoek moet uitwijzen wat er exact is gebeurd. „Maar voorlopig kan ik dit allemaal niet los zien van al die ruzies, vooral over al dat vaccinatiegedoe.”

De politie liet in eerder persbericht weten dat de informatie uit de media over de toedracht van het incident mee wordt genomen het onderzoek. De politie kan er verder niets over kwijt.

De 43-jarige man is woensdag opgenomen op de psychiatrische afdeling nadat hij een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. Het zou naar omstandigheden goed met hem gaan.

