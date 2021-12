Antibiomassa-activist Fenna Swart van start bij Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen

Swart werd vorig jaar landelijk bekend nadat ze in Nieuwsuur GL-leider Jesse Klaver het vuur aan de schenen legde over biomassa. Klaver had in het televisieprogramma geen overtuigend weerwoord op de kritiek van Swart, die met ST3M het ’gezonde verstand’ terug wil in de Amsterdamse klimaat-ambities. Ook de relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven moet op de schop, vindt de nieuwe partij.

Lobbyclubjes

Vooral met de energie-industrie. „Het principe deugt niet, hoe al die lobbyclubjes samenwerken met de gemeente. Dat beleid wordt eerst voorgekookt in de Stopera, en daarna met schijnparticipatie doorgeduwd. ST3M vindt dat het tijd is voor tegenmacht; burgers moeten een stem krijgen in het stadsbestuur en niet alleen lobby-organisaties.”

Swart zat zelf tot 2019 in de deelraad van Amsterdam-Oost, maar keerde de partij de rug toe uit onvrede over het partijbestuur en omdat ze fel tegen het biomassa-beleid was, dat door GL werd omarmd. De kersverse lijsttrekker vindt dat links in de hoofdstad ’al haar idealen kwijt’ is geraakt. „Mooie praatjes voor de bühne maar ondertussen een keihard liberaal beleid voor de Amsterdamse burgers.”

Swart: „Wij willen herregulering van de economie, het belastingstelsel verduurzamen en grote bedrijven een eerlijke prijs laten betalen voor de grondstoffen die ze gebruiken.”