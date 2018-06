´Gouden koets te water´ opgeknapt

Ruim twee jaar geleden begon de renovatie van het vaartuig, na een schenking van 1 miljoen euro van de BankGiro Loterij. De Koningssloep is een galei die in 1816 werd gebouwd voor koning Willem I. Koningin Juliana en prins Bernhard hebben het 17 meter lange schip nog gebruikt bij hun zilveren huwelijk in 1962.

Het Scheepvaartmuseum had het pronkstuk graag ingezet voor de koningsvaart op 30 april 2013, na de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Door twijfels over de veiligheid werd gekozen voor een rondvaartboot van de Havendienst Amsterdam.

De sloep was in het Scheepvaartmuseum te zien tot de verbouwing in 2007. Na de heropening in 2011 kon het vaartuig niet binnen de muren van het gebouw worden opgenomen. De Koningssloep krijgt nu een plek in een nieuwe en goed beveiligde glazen behuizing aan een steiger bij het museum.