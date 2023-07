Stuwdam dreigt te barsten door overstromingen in VS

Ook de hoofdstad van Vermont, Montpelier, is zwaar getroffen door het noodweer. Grote delen van het centrum staan onder water en op foto’s is te zien hoe mensen zich verplaatsen per kajak of rubberboot. Meer dan honderd mensen moesten gered worden.

„De verwoestingen en overstromingen die we in heel Vermont meemaken zijn historisch en catastrofaal”, zei gouverneur Phil Scott van Vermont. De overstromingen, het gevolg van hevige regens, worden al vergeleken met de gevolgen van orkaan Irene in 2011, toen zes mensen om het leven kwamen. Tot dusver zijn in Vermont nog geen doden of zwaar gewonden gemeld.

De regen is in sommige gebieden gestopt, „maar dat betekent niet dat het water meteen gaat wegtrekken”, aldus gouverneur Scott. President Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen voor Vermont, zodat federale middelen kunnen worden vrijgemaakt.