Twee nieuwe soorten buideldieren ontdekt in Australië

Het rapport van de onderzoekers werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature’s Scientific Reports. In het onderzoeksrapport wordt gesproken van twee nieuwe kleinere soorten buideldieren die zijn gevonden in het noorden en midden van Australië.

Dat is buiten het leefgebied van de bekende soort die in het zuiden van Australië voorkomt. Dat meldt de Sydney Morning Herald. „De biodiversiteit in Australië is zojuist veel rijker geworden”, vertelde Andrew Krockenberger, een professor aan de James Cook University en co-auteur van het onderzoek.

De bijzondere dieren hebben grote ronde behaarde oren die net als de grote ogen naar voren zijn gericht. Daardoor kan het dier stereoscopisch horen en zien en afstanden heel nauwkeurig inschatten. Dankzij die eigenschappen kunnen ze in het donker glijvluchten van meer dan 100 meter maken en precies op de goede plek landen.

Reuzenkoeskoes (oorspronkelijke soort). Ⓒ Hollandse Hoogte

„Je maakt niet elke dag mee dat er nieuwe zoogdieren worden ontdekt, laat staan twee nieuwe zoogdieren. De al bekende variant wordt beschouwd als bedreigde diersoort. De populatie is de afgelopen twee decennia met maar liefst 80 procent is afgenomen. „Nu zijn er dus drie soorten om zorg voor te dragen”, aldus de onderzoekers.

De nieuw ontdekte noordelijke soort, leeft in de eucalyptusbossen tussen Mackay en Cairns in Queensland, en is de kleinste van de vliegende buideldieren. Hij wordt tot ongeveer dertig centimeter lang is. Ter vergelijking, de bekende soort die in het zuiden leeft kan tot bijna 60 centimeter groot worden.

De nieuw gevonden soort die in het midden van Australië is ontdekt, leeft in het zuiden van Queensland en ligt qua grootte tussen de twee anderen in.

„Het is echt fantastisch om deze twee te hebben ontdekt. Het zijn zulke charismatische dieren”, vertelt de Australische National Kara Youngentob aan de Herald. „Maar nu er meerdere soorten zijn, maken we ons ook zorgen over de verspreiding van de oorspronkelijke soort”, zei Youngentob.