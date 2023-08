VVD-lijsttrekker Yesilgöz sluit samenwerking met PVV niet op voorhand uit

Yesilgöz zegt echter naar de ’inhoud’ te willen kijken en lijkt daarmee minder waarde te hechten aan uitspraken uit het verleden. De kersverse VVD-leider zegt bezig te zijn met ’wie aan tafel zit met welke inzet’.

„Wie willen er samenwerken en zijn bezig met oplossingen bedenken voor problemen die mensen meemaken.” Yesilgöz zegt niet bezig te zijn met ’Haags gedoe van: wie gaat met wie’. „Het gaat om de inhoud, en op die manier zal ik zien wie er aan tafel komt.”

’Constructief samenwerken’

De VVD-leider erkent te weten waar de PVV voor staat. „Maar ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Hij heeft rond de val van het kabinet gezegd: het wordt tijd dat we over onze ego’s heen stappen en dat we kunnen kijken hoe we het land verder brengen.” Ze zal zijn ideeën op basis daarvan beoordelen, zegt Yesilgöz. „Het is aan hen om te zeggen met welke voorstellen ze aan tafel komen.”

Voorstellen moeten wel gericht zijn op ’constructief samenwerken’, zegt de VVD-voorvrouw. „Ik sluit geen kiezer uit, partijleiders moeten vervolgens met voorstellen komen. Het is een uniek moment met zoveel nieuwe politieke leiders.” Op sommige onderwerpen liggen partijen verder uit elkaar, zegt Yesilgöz gevraagd naar asielbeleid. „Dat is evident. Maar problemen rond asiel en migratie zijn inderdaad niet weg.”