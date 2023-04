Nog twee minderjarigen aangehouden voor bedreiging Zaanse school

Ⓒ ANP / NieuwsFoto

ZAANDAM - De politie heeft zaterdag nog twee minderjarige jongens aangehouden in verband met het sturen van een dreigmail naar een middelbare school in Zaandam afgelopen week. Dinsdagavond werd in dezelfde zaak al een andere, eveneens minderjarige jongen aangehouden.