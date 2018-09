Rutte niet alleen in zijn roep om fatsoen

Een volle tram stopt bij een halte. Een jongen van ongeveer tien jaar wringt zich direct tussen de uitstappers naar binnen. Een omstander zegt tegen zijn vader: ’Kan die jongen niet even wachten?’ ’Ach’, vergoelijkt de vader, ’laat hem toch kind zijn’.

Het is een vrij onschuldig voorval, maar volgens historica Reinildis van Ditzhuyzen wel tekenend voor waar de bron ligt van onze verloederde omgangsvormen: bij de opvoeding.

Volgens Van Ditzhuyzen, die het aloude etiquettehandboek van Amy Groskamp-Ten Have herschreef, is het respect voor het publieke domein verloren gegaan. Op straat, in de trein, in het voetbalstadion, in het park. Je ziet het overal: grote bek, voordringen, benen op de banken, troep op straat gooien, niet opstaan voor anderen. „Velen houden geen rekening met anderen, omdat ze het niet van huis uit meekrijgen.”

’Wees assertief!’ In de jaren zeventig en tachtig leerde men voor zichzelf op te komen. Het woord komt in 1974 voor het eerst voor in een krantenartikel. In de jaren erna wordt het veelvuldig herhaald. „Assertiviteit werd een modewoord”, zegt de etiquettedeskundige. „Maar met de mondigheid die ons toen werd aangeleerd, zijn we doorgeslagen. Tegenwoordig komt iedereen veel te goed voor zichzelf op.”

Onbeschoftheid, zo stelt Van Ditzhuyzen in Hoe hoort het eigenlijk? - de Dikke Ditz, is voor liefst 61 procent van onze bevolking ergernis nummer één. In het onderzoek Burgerperspectieven 2016 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) noemen respondenten hun zorgen over onze manier van samenleven: de groeiende intolerantie, de verruwing van omgangsvormen en de ik-cultuur. „Nederlanders zijn te onverdraagzaam, gaan respectloos met elkaar om en ontploffen om het minste of geringste (’korte lontjes’)”, aldus het rapport.

We maken ons dus zeker zorgen over het onderwerp. Rutte is niet de enige, en zeker niet de eerste politicus, die burgers aanspreekt op fatsoen. Voor Lodewijk Asscher is het thema al jaren een stokpaardje. In 2010, toen hij nog wethouder was in Amsterdam, zei hij in een interview met de Volkskrant: „De ergernis over gebrek aan fatsoen is groot, maar ooit zullen mensen weer snakken naar goede manieren.”

Wie herinnert zich niet de slogan ’Fatsoen moet je doen’ waarmee Jan-Peter Balkenende in 2005 de verhuftering van de samenleving te lijf ging. En in de jaren negentig pleitte Frits Bolkestein voor ’meer beleefdheid’. In april 1998 gaf hij de Tilburgse afdeling van de VVD een preek over ’abominabele omgangsvormen’. Ter illustratie noemde hij ’het binnendringen van de trein voor iedereen is uitgestapt’, maar ook de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker, die in 1997 in Leeuwarden werd doodgeschopt tijdens een avondje stappen. „Wij zitten nu met de brokken van de vrije autoritaire opvoeding van de jaren zeventig, waarbij de morele teugels werden gevierd”, sprak hij toen.

Herman Heinsbroek, minister van Economische Zaken, wilde in 2002 dat de overheid een publiciteitscampagne startte rond normen en waarden. Respect voor de huisarts en de leraar moest terugkomen. En Dries van Agt kaartte in de jaren zeventig het onderwerp aan met zijn ’ethisch reveil’. Hij bedoelde hiermee „een herbezinning op de wezenlijke waarden van mens en samenleving.”

Aan fatsoenspleidooien kleeft voor critici vaak een ’irritante spruitjeslucht’, stelt Albert Benschop in zijn artikel Fatsoen moet je ook online doen. „Voor veel mensen heeft ’fatsoenlijkheid’ een negatieve bijklank gekregen, omdat het gelijk is gesteld aan kleinburgerlijkheid, bekrompenheid, zelfingenomenheid en gebrek aan tolerantie voor andere gedragingen.” Bovendien worden ’conservatieve fatsoenspleidooien’ volgens Benschop vaak gelijkgesteld aan het van bovenaf afdwingen van geaccepteerd gedrag.

Het gebrek aan fatsoen in de samenleving heeft volgens Benschop sterk te maken met de opkomst van internet. „Vroeger werd de publieke opinie gevormd door professionele media en het parlement, waardoor meningen vaak aan de fatsoensnormen voldeden. Nu kunnen mensen anoniem hun zegje doen op internet, waardoor een groot deel van de fatsoensregels vervalt. Dan merk je dat er soms veel hufterigheid en kwaadaardigheid schuilgaat onder hun keurige uiterlijk.”

Ter illustratie noemt hij het buurtcafé. „Zit ik daar na een paar drankjes aan de billen van een verkeerde vrouw, dan wordt dat gezien. Men weet daar dat ik Albert Benschop ben en ik zal op mijn daden worden aangesproken door de vrouw zelf, of door anderen. Al zijn die billen nog zo mooi, ik weet dat er sancties staan op onbehoorlijk bedrag.”

Op internet daarentegen kun je anoniem of onder pseudoniem opereren. Daar werkt die sociale controle niet. „Als je onzichtbaar bent, ben je ook niet afrekenbaar”, zegt Benschop. „Tegelijkertijd kunnen gedragingen online een grote impact hebben. Stel je wederom de buurtkroeg voor. Als ik na een paar biertjes zeg: ’ach man, val dood’, dan weet iedereen in die specifieke context wat ik bedoel. Namelijk dat ik het oneens ben met iemand. Het is heel anders als ik op internet ga roepen dat deze of gene dood moet vallen.” Hoe we met elkaar omgaan op straat en op internet is volgens Benschop onlosmakelijk met elkaar verbonden. „De onbeschoftheid wordt op internet en op straat uitgevoerd.”

Politici kunnen dan wel oproepen tot meer fatsoen, maar fatsoensnormen kunnen niet, of slechts in beperkte mate door de overheid worden afgedwongen en gegarandeerd. „Fatsoen is strikt genomen niet het domein van de politiek”, zegt Benschop. „Het is aan de samenleving zelf om de norm te bepalen. Handhaven op fatsoenlijk gedrag door de overheid is vrijwel onmogelijk.”

Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas zou hufterig gedrag nog veel strenger aangepakt kunnen worden. „Neem een voorbeeld aan Singapore! Daar maken ze gebruik van gezichtherkennende camera’s. Wie er zijn troep op straat achterlaat, wordt opgespoord en krijgt een boete. Dan bied je als overheid echt wat tegen verhuftering.” Een persoonlijke ergernis van Bakas is het jongerenhostel dat in zijn straat werd geopend. „De ’gasten’ roken joints voor de deur, gooien peuken en kauwgom op straat. De wijkagent doet niets. Klagen bij de gemeente heeft geen zin.” Politici kunnen dan wel roepen dat we allemaal fatsoenlijker moeten worden, maar volgens Bakas moeten ze dan ook met concrete maatregelen komen om burgers te helpen. „Vroeger spraken we elkaar aan op ons gedrag. Tegenwoordig riskeer je een mes tussen je ribben. Althans, daar is men wel bang voor.”

We leven in een land waar het not done is om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag, zegt Jan Hoogland, bijzonder hoogleraar christelijk filosofie aan de Universiteit Twente. „We vinden eigenlijk dat we elkaar zo veel mogelijk vrij zouden moeten laten. Moraal is een privé-dingetje geworden dat in de publieke ruimte niet thuishoort. Als we conflicten hebben dan stappen we eerder naar de rechter dan dat we dat op een moreel niveau met elkaar oplossen.”

De oproepen tot fatsoen zijn volgens Hoogland vooral verkiezingskreten. „Het gaat over een soort hufterigheid die op straat zichtbaar is. Een onderwerp waar burgers zich - misschien ook wel terecht - veel zorgen over maken. Politici kunnen er op hun beurt gemakkelijk iets van vinden en er wat over roepen. Daarmee kunnen ze zich gunstig onderscheiden in de beeldvorming. Maar tegelijk leidt het de aandacht af van de grote problemen, de hufterigheid in het groot. Die problemen vinden politici moeilijker aan te pakken, want dat gaat om het gedrag van de elite.”

We kunnen ons zelfs afvragen of we écht een groot probleem hebben in Nederland, of dat er een groot probleem gemaakt wordt omdat het goed uitkomt in de politieke strijd, zegt Hoogland. „Ik denk dat de veiligheid op straat de laatste halve eeuw eerder is toegenomen dan afgenomen. Als je kijkt naar de objectieve cijfers, dan valt het nog wel mee met de hufterigheid op straat. Ik vind niet dat mensen er nou zonder meer beleefder of vriendelijker op worden. Daar kun je allerlei dingen van vinden. Maar om nou te zeggen dat het heel bedreigend is geworden, daar twijfel ik aan.”

Over een ding zijn alle expert het eens: politici moeten vooral naar zichzelf kijken, als invloed willen hebben op meer beschaving en fatsoen. Hoogland: „Ook in hoe politici met elkaar omgaan zie je een toenemende hufterigheid. Gezaghebbende politici die praten in termen van ’rot op’.” Benschop: „Het is de kracht van het voorbeeld. Pleit je voor meer fatsoen, zorg dan dat je jezelf voorbeeldig gedraagt en wees terughoudend met ruw taalgebruik en grove omgangsnormen.”