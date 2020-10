’Gedeeltelijke lockdown mogelijk tot december nodig’

Jaap van Dissel van het RIVM zegt tegen de NOS dat hij een langere periode verwacht „waarin de aantallen verhoogd zijn.”

De besmettingscijfers zullen eerst nog verder toenemen voordat een eventuele afname volgt, verwacht hij. Van Dissel houdt er daarom rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen niet al na vier weken versoepeld kunnen worden.

Van Dissel: „Je wilt eerst zien dat er effect is op het aantal besmettingen en dat we in de naar beneden gaande beweging zitten. Dat gaan we de komende weken zien. Afhankelijk van hoeveel er toch gereageerd is op de maatregelen van 28 september, gebeurt dat eerder of later. We moeten beseffen dat bij een R van 0,9 100 besmettingen ook nog leiden tot 90 nieuwe besmettingen. Je bent er nog niet meteen van af. Als je dat doorrekent, en tevens doorrekent dat er eerst nog een toename te verwachten is, dan verwacht je dat die periode waarin de aantallen verhoogd zijn langer is. Hoe lang precies, dat is gissen. We houden er rekening mee dat december ook nodig is.”

