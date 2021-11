Grapperhaus maakt ’rondje langs carnavalvelden’

Dat zegt Grapperhaus vrijdag in reactie op het bericht uit Limburg, waar de burgemeesters uit het noorden en midden van de provincie besloten een streep te zetten door de grote aftrap van het carnaval. De minister heeft ’met belangstelling kennisgenomen’ van het Limburgse besluit.

Het feest dat vooral in de zuidelijke provincies uitbundig wordt gevierd, was volgens hem nog geen onderwerp van gesprek geweest in het Veiligheidsberaad, waarin burgemeesters uit alle regio’s corona-overleg houden. Dus wil hij wel van andere regio’s horen hoe zij met de carnavalactiviteiten omgaan.

„Ik ga in ieder geval nog eens even een rondje maken langs de carnavalvelden”, zegt Grapperhaus. „Om te horen hoe de andere regio’s ertegenaan kijken.” Daar zal geen landelijke maatregel over carnaval in coronatijd uitrollen, benadrukt de minister. „Dat is in ons decentrale overheidsstelsel niet zo geregeld. Dit is in beginsel een beslissing die juist bij het lokale gezag ligt.”