Elbers’ hart even blauw in India Voormalig KLM-topman Elbers zwaait de scepter over luchtvaartgigant IndiGo: ’Ik mis de KLM’ers ook’

IndiGo Airlines is qua passagiers de zevende luchtvaartmaatschappij ter wereld. Ⓒ Ankit Saxena Photography

Het jaar begon met een knal voor Pieter Elbers en de 27.000 KLM’ers, toen in januari zijn vertrek na dertig jaar bij de ’blauwe zwaan’ werd aangekondigd. Vervolgens werd de KLM-topman benaderd door verschillende bedrijven. Het ging snel, want in mei kwam het bericht dat Elbers de baas zou worden van het Indiase IndiGo. In Nederland en Europa nauwelijks bekend, onder de 1,4 miljard Indiërs des te meer. Sinds september is hij Kuifje in India. „Ik mis de KLM’ers ook, maar mijn toekomst ligt nu hier.”