Na tekenen asieldeal plaatst CU nu al vraagtekens bij ’juridische houdbaarheid’

Onderdeel van de asieldeal is dat het kabinet vanwege de opvangcrisis gezinshereniging van asielzoekers tijdelijk gaat beperken. Het is straks lastiger voor asielzoekers om hun familieleden achterna te reizen naar Nederland. CU-Kamerlid Ceder trekt de juridische houdbaarheid van de deal die zijn partij sloot met VVD, D66 en CDA nu al in twijfel.

Kritiek

Binnen de partij van Ceder is veel kritiek op de overeenkomst, die volgens kritische CU-leden te rigide is. Ceder: „We willen een verbeterd asielbeleid voor de meest kwetsbaren. Er staan ook hele pijnlijke maatregelen tegenover. Die moeten in het geheel van het pakket worden gezien. Ik vind het begrijpelijk dat er veel vragen en zorgen zijn vanuit heel veel leden, juist omdat onze partij opkomt voor de meest kwetsbaren.”

Van de juridische houdbaarheid trekt Ceder zijn handen af. Het CU-Kamerlid verwijst naar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). „Ik neem aan dat de staatssecretaris zijn huiswerk gedaan heeft. Daar gaan we het debat over voeren.” Ceder zegt de vinger aan de pols te houden bij zijn achterban. „Ik ben afgelopen dagen in gesprek geweest met ondertekenaars, dat blijf ik ook doen.”

Ook binnen coalitiepartij VVD klinkt kritiek ook de overeenkomst. Kritische liberalen vinden juist dat er te weinig wordt gedaan om de instroom te beperken. Bovendien valt binnen de VVD te horen dat premier Rutte een tijdelijke asielstop veel te makkelijk als onmogelijk afdoet, terwijl die optie wél in het eigen verkiezingsprogramma wordt genoemd. Rutte liet daar geen enkele ruimte voor en zei vrijdag dat Nederland dan uit de EU zou moeten stappen. Dinsdag is er een partijbijeenkomst om onvrede te bespreken.