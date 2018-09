NAM betaalt 68 miljoen voor Groninger Forum

Het geld wordt volgens de gemeente gebruikt om de constructie te verstevigen. Daarvoor moet een deel van wat er al gebouwd is, worden gesloopt. Ook de vloer op de begane grond moet opnieuw worden aangelegd. De gemeente wordt met het geld ook gecompenseerd voor de kosten die zijn ontstaan door de vertraging in de bouw. Daarbij gaat het om 1,5 tot 2 miljoen euro per maand.

Het Groninger Forum moet eind 2018 af zijn. In 2019 gaan de deuren open voor het publiek. Dat is twee jaar later dan gepland. In het centrum komende onder andere een bibliotheek, filmhuis en het Stripmuseum. De sloopwerkzaamheden beginnen dit najaar. Begin volgend jaar kan de bouw dan worden hervat. De kosten voor de bouw waren oorspronkelijk geraamd op ruim 70 miljoen euro.