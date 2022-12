’Alleen in Thailand’: beloning voor het filmen van gevaarlijk en verkeerd verkeersgedrag

Maar critici stellen daarentegen dat dit beleid gevaarlijk gedrag juist in de hand werkt. Weggebruikers krijgen namelijk 10.000 baht (272 euro) voor een video van de beste – of slechtste – verkeersovertreding. In theorie zouden dit dus ook video’s kunnen zijn vanuit het voertuig zelf, waardoor gevaarlijk gedrag mogelijk juist gestimuleerd wordt.

Tot nu toe zijn dit jaar 14.501 mensen dodelijk verongelukt in het Aziatische land. In Thailand vallen jaarlijks zo’n 22.000 verkeersdoden, schrijft The Guardian. Dat maken de Thaise wegen een van de meeste gevaarlijke ter wereld. Vooral in de week tijdens oud en nieuw vallen veel doden, deze dagen heten dan ook de ‘zeven gevaarlijke dagen’. Mensen trekken dan massaal het land door. In 2021 kwamen tijdens deze dagen 333 mensen om het leven.

Bekijk ook: Nog acht lichamen gevonden in uitgebrand casinohotel Cambodja

Bewustwording vergroten

De campagne moet bewustwording over veiligheid op de weg vergroten en het aantal ongelukken omlaag brengen. Toch zien critici het als een smoes om juist gevaarlijke capriolen op de weg uit te halen en daar ook nog eens geld mee te verdienen.

,,Het zou kunnen gaan om een campagne met een hoog risico als het een podium biedt aan slecht en gevaarlijk verkeersgedrag”, zegt Phillip Jordan, een internationale expert verkeersveiligheid in de Britse krant. Zeker als deze campagne ,,teams van chauffeurs uitlokt om elkaar te filmen.”

Bekijk ook: Man gestorven door hersenetende amoebe na duik in Thailand

,,Alleen in Thailand verzint men het om een dergelijke actie – met de politie als scheidsrechter – te organiseren. Iemand anders noemt het een ondoordacht plan.