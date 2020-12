Rechter: geen sluiting pand met softdrugs The Grass Company

De burgemeester van de gemeente Tilburg, Theo Weterings, besloot in juni van dit jaar om de opslagplaats voor twee jaar te sluiten. Na de vondst van 300 kilo softdrugs in het pand, vond hij dat sluiting nodig was om het woon- en leefklimaat te beschermen in de buurt van het gebouw.

De rechter zegt echter dat de hoeveelheid niet klopt. Het nettogewicht blijkt ’slechts’ 57 kilo te zijn. De politie had per abuis het verpakkingsmateriaal meegewogen. „Onzorgvuldig”, noemt de rechter dit. Verder oordeelt de rechter dat er rond het pand geen meldingen zijn van incidenten of overlast.

Actieve zoektocht

Ook merkt hij op dat toezichthouders actief op zoek zijn gegaan naar de ’handelsvoorraden’, wat volgens hem in strijd is met de gedragslijn. Die schrijft voor dat hennep alleen in beslag wordt genomen en vernietigd als toezichthouders er bij toeval op stuiten.

De rechter merkt verder nog op dat Tilburg meedoet aan het wiet-experiment, waarbij gestreefd wordt naar een situatie waarbij hennepproducten legaal worden aangevoerd. „De urgentie om nu nog op te treden tegen externe handelsvoorraden van Tilburgse coffeeshops, op locaties waar de openbare orde en veiligheid vooralsnog niet in geding lijkt te zijn, is daardoor minder vanzelfsprekend”, vindt de rechter.