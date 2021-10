Honderden dode schildpadden gevonden op Mexicaans strand

De aangespoelde schildpadden waren allemaal vrouwtjes van de soort Olive Ridley. Die schildpad is met een lengte tot ongeveer 70 centimeter een van de kleinste zeeschildpadden ter wereld. Het is volgens het Mexicaanse centrum voor schildpadden waarschijnlijk dat ze onderweg waren naar het strand om eieren te leggen. De broedplaats in het zuiden van Mexico is een beschermd gebied.

Er wordt onderzocht waardoor de schildpadden zijn gestorven. Volgens de eerste resultaten ligt de oorzaak niet bij een ziekte maar bij menselijk handelen. Onderzoekers denken dat de schildpadden mogelijk verstrikt zijn geraakt in visnetten.