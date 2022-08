Utrecht Centraal ’uitgestorven’ door staking NS-medewerkers

Volgens een verslaggever ter plaatse zijn de meeste mensen op het station op weg naar een bushalte. Ook op de bankjes op Utrecht Centraal wachten mensen tot hun bus gaat. „Normaal pak ik de trein”, aldus een van de reizigers. „Nu moet ik een half uur langer reizen.” Hij heeft wel begrip voor de staking. „Maar ik ga liever met de trein naar mijn werk.”

Als gevolg van de estafettestaking die dinsdag in Midden-Nederland wordt uitgevoerd rijden er geen treinen van de NS door Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol. De Eurostar en Thalys rijden ook, maar de overige internationale treinen rijden niet in Nederland. De NS riep maandag mensen al op hun reis dinsdag uit te stellen of vervangend vervoer te regelen.

Vorige week woensdag begon de estafettestaking in Noord-Nederland. Vrijdag was Zuid-Holland aan de beurt en maandag lag het treinverkeer plat in Noord-Holland. NS-personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Situatie op het spoor rond 8 uur Ⓒ NS

Staatssecretaris roept NS en bonden op conflict snel op te lossen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) roept NS en vakbonden opnieuw op hun conflict snel bij te leggen. Door een staking van NS-personeel ligt het treinverkeer dinsdag in vrijwel het hele land stil.

„De impact van de NS-staking vandaag is extreem vervelend voor alle treinreizigers. Ik heb bonden en NS eerder opgeroepen om er samen uit te komen en in het belang van de reiziger doe ik die oproep nu opnieuw”, twitterde de bewindsvrouw.

NS-personeel staakt voor een vierde dag. Vakbonden willen zo druk op het bedrijf zetten. De onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst liepen eerder vast. Volgens de NS zijn sommige cao-eisen van de bonden praktisch onuitvoerbaar.