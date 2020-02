Corona of niet; vleermuis blijft populaire maaltijd

Vleermuizen spelen een belangrijke rol in het voedselpatroon van de inwoners van onder meer het Indonesische Noord-Sulawesi. Nog dagelijks verdwijnen daar vele duizenden vleermuizen in een curry-achtig gerecht met de naam Paniki. De maaltijd is berucht omdat die in de ogen van veel westerlingen nogal onsmakelijk oogt. Zo worden de complete kop en vleugels op het bord geserveerd.

„De corona-uitbraak heeft totaal geen invloed op onze verkoop”, beweert een verkoper op Noord-Sulawesi tegenover persbureau Reuters. „Eigenlijk zijn we altijd uitverkocht.” De verkoper betwijfelt of er een link is tussen corona en zijn handelswaar. „Het virus is hier op Sulawesi nog nergens aangetroffen.” Voor restaurants in de Indonesische hoofdstad Jakarta was de vermeende link echter wel degelijk reden om de vleermuis tijdelijk van het menu te schrappen.

Op een gemiddelde dag slijt de verkoper op de markt in Tomohon naar eigen zeggen rond de 60 vleermuizen. Tijdens feestdagen loopt dat op tot 600 per dag. Culinaire experts roemen de vleermuizen omdat ze rijk zijn aan eiwitten. Vooral de vleugels van de beesten zijn volgens veel locals niet te versmaden en een ware delicatesse in stoofpotjes met kruiden en kokosmelk.

Gezondheidsexperts achten het waarschijnlijk dat vleermuizen de bron zijn van het virus dat om zich heen greep vanaf een exotische markt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Het virus heeft wereldwijd aan al meer dan duizend mensen het leven gekost, met name in China. Meer dan 40.000 mensen zijn besmet. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is corona in 24 landen buiten China geconstateerd, met in totaal 319 besmettingen.